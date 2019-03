Zulte heeft twee Bewegen op Verwijzing-coaches Anthony Statius

08 maart 2019

10u10 0 Zulte Gezond Leven lanceert samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Logo’s een nieuwe campagne om het Beweging op Verwijzing-project bekender te maken bij het grote publiek. Ook Zulte heeft met Veerle Vandendriessche en Wouter Verstockt twee erkende coaches.

Sinds 2017 kunnen artsen hun patiënten die meer willen bewegen, doorverwijzen naar een ‘Beweging op Verwijzing’-coach. Die professionele coach helpt die persoon gezond te bewegen en maakt samen met hem of haar een persoonlijk beweegplan op. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat al ruim 2.000 mensen een beroep deden op zo’n coach. Maar toch is het aanbod bij heel wat huisartsen en mensen nog onbekend. Een nieuwe campagne moet daar verandering in brengen. Om het project bij iedereen bekend te maken, en het grote publiek en huisartsen ervoor te motiveren, gaan de Beweging op Verwijzing-coaches zelf op tour. Ze zullen zich persoonlijk presenteren aan de huisartsen in hun regio.

Wie contact wil opnemen met de lokale Bewegen op Verwijzing-coaches kan dit doen door ‘bewegen’ te sms’en naar Veerle Vandendriessche (0479/76.85.58) of naar Wouter Verstockt (0478/64.06.68) of te mailen naar deinze.veerle@bewegenopverwijzing.be of deinze.wouter@bewegenopverwijzing.be.