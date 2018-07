Zulte heeft eigen app 20 juli 2018

02u34 1

De gemeente Zulte heeft haar eigen app. Met Zulte-app kunnen de inwoners via hun smartphone hun gemeente en alle lokale verenigingen beter leren kennen. In Zulte springt men vol enthousiasme op de digitale trein. Men liet het bedrijf Onze Stad App uit Lochristi een eigen app ontwikkelen en deze is momenteel al volop in gebruik genomen. "Via de app kan je alle laatste nieuwtjes uit Zulte ontvangen en doorsturen naar je vrienden", zegt communicatieverantwoordelijke Stefanie Colpaert. "Zo blijf je gemakkelijk op de hoogte van alle activiteiten van handelaars, verenigingen en zorgverstrekkers en je kan er ook mee bestellen en reserveren. Ook alle activiteiten die de gemeente organiseert, vind je gemakkelijk en overzichtelijk terug. Je kan ook de QR-code van andere gebruikers of bij toeristische bezienswaardigheden scannen. Verder is er ook een meldingskaart om zaken aan te kaarten bij de gemeente." De app kan je gratis downloaden via de App Store of Google Play. Verenigingen, zorgverstrekkers en handelaars kunnen zich nog steeds registreren via de website www.onzestadapp.be. (ASD)