Zulte bespaart 1 miljoen euro op interestlasten 04 mei 2018

Het gemeentebestuur van Zulte bespaart de komende jaren ruim 1 miljoen euro op zijn interestlasten. "We stappen in een nieuwe prefinanciering van rioolbeheerder TMVW/Farys aan een lagere interestvoet. Hierdoor kunnen we de komende jaren meer investeren", zegt schepen van Financiën Olivier Peirs (GVZ).





Het gemeentebestuur van Zulte stapte in 2008 in een prefinanciering van TMVW/Farys om toekomstige investeringen in de rioleringsinfrastructuur te betalen. Het ging toen om een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro via een lening van 20 jaar, tegen een vaste interestvoet van 4.50%. "Aangezien dit anno 2018 een duur tarief is, zijn we eind vorig jaar uitgetreden uit deze dure prefinanciering. Begin dit jaar werden gesprekken gevoerd met de rioolbeheerder en de gemeenteraad gaf unaniem de goedkeuring voor een nieuwe lening van 5 miljoen euro tegen een vaste interestvoet van 1.80%.





"Door deze operatie zijn we voor een groter bedrag gefinancierd en dalen onze interestlasten met ruim 1 miljoen euro. In de komende jaren krijgen we extra ruimte om te investeren", aldus schepen Peirs.





(ASD)