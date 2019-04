WTC De Leierenners zet Zulte op de fiets voor Klassieker van het Goede Doel: “We willen onze recordopkomst van vorig jaar verbreken” Anthony Statius

09 april 2019

12u42 4 Zulte De leden van WTC De Leierenners organiseren op zaterdag 13 april opnieuw de Klassieker van het Goede Doel. “Iedereen is welkom om mee te fietsen zodat we onze recordopkomst van 4.915 deelnemers kunnen overtreffen. Dit jaar steunen we vzw Zwerfgoed, het CRIG en het project Iloila”, zegt Michiel Snoeck.

De Klassieker van het Goede Doel ontstond uit de Rit van de Gouverneur, die in 2005 voor het eerst werd georganiseerd door WTC De Leierenners en de Oost-Vlaamse gouverneur André Denys. Na het overlijden van André Denys in 2013 zetten de Leierenners de traditie voort als eerbetoon.

Recordopkomst

“Het evenement is steeds blijven groeien en vorig jaar hadden we een recordopkomst van 4.915 deelnemers die samen 14.188 euro verzamelden voor de goede doelen MFC Heynsdaele en OIGO”, zegt Michiel Snoeck. “Dit record zouden we graag verbreken en daarom nodigen we iedereen uit om te komen meefietsen voor drie goede doelen. Vzw Zwerfgoed biedt jongeren tussen 15 en 21 jaar met problemen een time-out. Tijdens een arbeidsintensieve alternatieve dagbesteding op de boerderij, in het bos of via allerlei creatieve projecten kunnen ze even herbronnen. Als eerbetoon aan André Denys schenken we ook ieder jaar een deel van de opbrengst aan kankeronderzoek en zo steunen we het Cancer Research Institute Ghent (CRIG), dat al het onderzoek aan de UGent, het UZ Gent en VIB-UGent samenbrengt. Tenslotte is er het project Iloilo uit Vichte, dat armoedebestrijding steunt in de sloppenwijken van de Braziliaanse stad Salvador de Bahia.”

Aangepast parcours

Start en aankomst zijn voorzien aan de gemeentelijke sporthal in de Waalstraat 118 in Zulte en vertrekken kan tussen 7.30 en 14.30 uur. Er is keuze tussen een rit van 50, 75, 110 of 160 kilometer op de weg, een mountainbiketocht van 45 of 65 kilometer of een familietocht van 25 of 50 kilometer. “Zoals ieder jaar hebben we het parcours aangepast”, aldus Snoeck. “We zijn op zoek gegaan naar enkele nieuwe hellingen en leuke wegen in een de Zwalmstreek, de Vlaamse Ardennen en de Pays de Collines. We kiezen bewust voor iets minder bekende, maar daarom niet minder mooie plekjes en we vermijden de kasseiwegen. De tocht van vijftig kilometer is nieuw dit jaar. Deze kan je zowel alleen met de koersfiets of als familietocht rijden, ze bestaat volledig uit asfaltwegen.”

Inschrijven kan de dag zelf en de prijs bedraagt 6 euro voor wie lid is van Cycling Vlaanderen of de VWB, 8 euro voor niet-leden en 5 euro voor de familietocht. Blijf na de rit zeker ook nog even plakken voor de Après-velo. Nagenieten kan met alle drankjes aan 1,5 euro. Meer informatie via www.klassiekervanhetgoededoel.be.