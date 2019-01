Workshop over gezonde binnenlucht Anthony Statius

16 januari 2019

13u21 0

De gemeente Zulte organiseert op maandag 25 februari een interactieve workshop over gezonde binnenlucht in de woning. Iedereen is vanaf 13.30 uur welkom in de Gaston Martenszaal.

Dagelijks brengen we zo’n 20 uur binnen door, waarvan ongeveer 15 uur in onze eigen woning. Gezonde binnenlucht is van groot belang, maar zonder het te beseffen zitten we uren binnen in vervuilde lucht. In de interactieve workshop ‘Binnenmilieudokter’ zoeken de deelnemers in groep naar de invloed van de binnenlucht op onze gezondheid. Enkele thema’s die aan bod komen zijn de risico’s van CO-vergiftiging herkennen en wat je allemaal mag verbranden in je kachel.

De workshop vindt plaats in de Gaston Martenszaal. De deuren gaan open om 13.30 uur, de sessie begint om 14 uur en duurt ongeveer twee uur. Deze workshop is gratis maar men raadt aan om in te schrijven via senioren@zulte.be of 09/243.14.22.