Wit konijn Tony De Bel is meteen lijsttrekker voor CD&V 19 februari 2018

02u29 0 Zulte Een lijst vol mandatarissen, maar het is 'wit konijn' Tony De Bel (56) die de lijst trekt bij CD&V. Een tactische gok van de partij die in 2012 met 42% van de stemmen in de oppositie belandde, en hoopt dat De Bel bij de andere partijen minder aversie oproept dan stemmenkampioen en ex-burgemeester Henk Heyerick.

Nieuw in de politiek en meteen gebombardeerd worden tot lijsttrekker: het is zelden gezien. En al zeker niet bij een partij als CD&V waar de mandatarissen over elkaar heen struikelen en het wringen is voor een mooie plaats op de lijst. Ex-burgemeester en gedoodverfd lijsttrekker Henk Heyerick zet verrassend een stap opzij voor Tony De Bel (56). De turnleraar en ex-voetballer moet CD&V opnieuw laten scoren, maar vooral: de partij weer in de meerderheid zien te krijgen. Henk Heyerick beseft dat de andere partijen in 2012 een coalitie tegen hem vormden, en wil zijn partij een herhaling van dat scenario besparen. "Tony De Bel is een figuur die kan verbinden, iemand die diep geworteld is in Zulte en een consensfiguur binnen onze partij", zegt de oud-burgemeester. "En we wilden bewust een lijsttrekker uit deelgemeente Zulte, omdat daar het grootste aantal kiezers woont."





"Ik heb geen politieke ervaring, maar ik pik wel snel dingen op", zegt De Bel die jarenlang actief was bij lokale voetbalploegen als speler en trainer, en vandaag jeugdcoördinator is bij Zulte Waregem. "Ik weet dat de lat hoogt ligt, maar de sport was voor mij een zeer goede leerschool. Net zoals in de politiek komt het erop aan mensen naar een hoger niveau te tillen. Of ik burgemeester wil worden? Ja! En willen we een meerderheid halen? Ja!", klinkt het tweemaal zonder aarzelen.





Of de gok in oktober goed zal uitpakken, valt niet te voorspellen. Zeker is dat Tony De Bel als 'politieke maagd' weinig te verliezen heeft. Plaats twee op de lijst is voor ex-schepen Catherine De Smet, Henk Heyerick staat op de derde plaats. Ex-schepen Luc Millecamps is andermaal lijstduwer. De rest van de lijst wordt later bekend gemaakt. (GRG)