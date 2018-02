Werkplaats beschadigd na brand 16 februari 2018

Een werkplaats naast een woning in de Oudenaardestraat in Olsene heeft gisterenmiddag wat schade opgelopen na een brand. Iets na de middag vatte isolatiemateriaal vuur. "Dat zat rond een pomp, die oververhit raakte", zegt luitenant Marc Naessens van de brandweerzone Centrum. "Het stof op het isolatiemateriaal begon te smeulen." De bewoners sloegen onmiddellijk alarm, waardoor de brandweer heel vlug ter plaatse was. De pompiers konden verhinderen dat de brand zou uitbreiden tot de garage aan de andere kant van het gebouw. De twee wagens in de garage bleven op die manier gespaard. Tijdens de interventie was de rijstrook richting E17 afgezet door de brandweer en de politie. Verkeersproblemen veroorzaakte dat niet. (JEW)