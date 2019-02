Werkgroep Vlaanderen Feest schenkt 750 euro aan Sociaal Huis Anthony Statius

28 februari 2019

07u39 0 Zulte De werkgroep Vlaanderen Feest heeft 750 euro geschonken aan het Sociaal Huis. Dit is de helft van de opbrengst van het optreden van Margriet Hermans en haar dochter Celien, dat op vrijdag 6 juli 2018 plaatsvond in het Fiertelhof.

De werkgroep Vlaanderen Feest van de cultuurraad van de gemeente Zulte kan voor het vierde jaar op rij een mooi bedrag schenken aan een goed doel. Sinds 2015 kiest de werkgroep voor Het Sociaal Huis, dat de kinderen van minderbedeelde gezinnen in Zulte door middel van verschillende acties steunt.

Het optreden van Margriet en Celien Hermans zorgde voor een opbrengst van 750 euro en dit bedrag zal gestort worden op het rekeningnummer van het Sociaal Huis om voor de kinderen leuke extraatjes te kunnen voorzien. Er werd een symbolische cheque overhandigd op maandag 25 februari. De werkgroep hoopt alvast op een even mooie opkomst dit jaar, want op 5 juli 2019 verwelkomen ze Johan Verminnen in het Ontmoetingscentrum in Olsene.