Werkgroep Cultuur krijgt 2.000 euro voor vlasproject Anthony Statius

29 november 2018

15u23 0 Zulte De Werkgroep Cultuur Machelen-aan-de-Leie heeft van de provincie Oost-Vlaanderen 2.000 euro gekregen voor haar project ‘ De vlasnijverheid bezuiden Deinze, vanuit het verleden tot in het heden.’ In juni 2019 komt er een tentoonstelling in Huis De Leeuw in Machelen.

Al sinds de middeleeuwen was de Leiestreek tussen Kortrijk en Gent bekend voor de vlasteelt en vooral de verwerking van de vlasvezel. Het vlas was dan ook mede bepalend voor de groeiende welvaart van Vlaanderen doorheen de eeuwen. Moderne machines en robotisering hebben het handwerk grotendeels overgenomen en daarom is dit productieproces bij de bevolking bijna niet meer gekend.

“Via een fototentoonstelling en bijbehorende brochure wil onze werkgroep daar verandering in brengen”, zegt Luc Levrau. “In tekst en beeld willen we de verschillende bewerkingen laten zien vanaf het zaaien van het vlas tot de uiteindelijke vlasvezel. Dit wordt uitgewerkt met beelden uit de Leiestreek ten zuiden van Deinze, meer in het bijzonder uit Petegem, Grammene, Machelen, Gottem, Oeselgem, Dentergem en Zulte. De rootputten in gewapend beton hebben de tand des tijds weerstaan en het is onder meer de bedoeling alle bestaande foto’s over die roterijen op te vragen en te bewaren. De tentoonstelling zal gaan over vlasbewerking vroeger én nu, want de draaischijf bevindt zich momenteel hier in onze streek”, aldus Levrau.

De openstelling van de tentoonstelling is voorzien voor begin juni 2019 in Huis De Leeuw in Machelen. Naast de brochure komt er ook een foto- en filmvoorstelling ‘Van vlaszaad tot eindproduct’. De tentoonstelling zal lopen tot einde juni 2019.