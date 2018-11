Werken Statiestraat uitgesteld Anthony Statius

16 november 2018

10u27 0

De geplande wegenwerken in de Statiestraat in Zulte worden uitgesteld.

De gemeente Zulte zou op maandag 19 november starten met herstellingswerken aan de asfaltverharding in de Statiestraat in Zulte, maar gezien de slechte weersvoorspellingen van de komende weken, is het niet mogelijk deze asfaltwerken op een kwalitatieve manier uit te voeren. Daarom worden deze werken uitgesteld tot het voorjaar of de zomer van volgend jaar. De straat zou normaal gezien vijf werkdagen worden afgesloten voor doorgaand verkeer, maar ze blijft dus open.

De werken omvatten het vervangen van alle okerkleurige asfaltverharding op de zes kruispunten vanaf de Staatsbaan tot en met het kruispunt met de Kapellestraat. Deze stukken zijn momenteel in slechte staat.