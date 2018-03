Werken in Warandestraat 05 maart 2018

De Warandestraat in Zulte krijgt binnenkort nieuwe riolering, een nieuw wegdek en een afgescheiden fietspad aan beide kanten van de weg. De gemeenteraad keurde het bestek voor de werken goed. "De toestand van de riolering en het wegdek in de Warandestraat is in slechte staat", zegt schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte). "We beslisten vorig jaar om geen verder oplapwerk meer uit te voeren, maar een plan op te maken voor volledig herstel en aanleg van een gescheiden riolering." De totale kostprijs wordt geraamd op 2,4 miljoen euro. "Voor de aanleg van de fietspaden kunnen we rekenen op een subsidie van provincie Oost-Vlaanderen van ongeveer 184.000 euro. Het gemeentelijke aandeel bedraagt 553.000 euro." De nutsmaatschappijen starten half april met het ondergronds brengen van de nutsleidingen en de plaatsing van nieuwe openbare dimbare verlichting. De eigenlijke wegeniswerken zullen vermoedelijk rond het bouwverlof van start gaan. (GRG)