Werken in Bokstraat, Schrijverstraat en Eikstraat 04 april 2018

De geplande wegen- en rioleringswerken in de Bokstraat, Schrijversstraat en Eikstraat in Machelen worden volgend jaar uitgevoerd.





Het gemeentebestuur van Zulte plant grote wegenwerken in Machelen. "Tot op vandaag komt nog een groot deel van het afvalwater van de Bokstraat, de Schrijverstraat en een deel van de Eikstraat in open grachten terecht", zegt schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte). "In samenwerking met Farys werden in 2014 al plannen gemaakt voor een gescheiden rioleringssysteem. Over de gehele lengte van de Bokstraat komt er een fietssuggestiestrook en voor het afremmen van de snelheid zal er gewerkt worden met drie beplante wegversmallingen waarachter de fietssuggestiestrook wordt omgeleid. De plannen werden aan de buurtbewoners voorgelegd en mits goedkeuring van de hogere overheid worden deze in 2019 en 2020 uitgevoerd." (ASD)