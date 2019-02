Werken Houtstraat duren nog tot maart Anthony Statius

02 februari 2019

De rioleringswerken in de Houtstraat en Boswegel in Zulte duren nog tot maart. Ondertussen zijn er ook nog werken bezig in de Warandestraat.

In Zulte zijn op verschillende plaatsen rioleringswerken bezig. “In de Houtstraat moeten er nog rioleringen gelegd worden in het stuk tussen de spoorweg en de Eikenhaagstraat”, zegt schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte). “De werken in de Oudenaardestraat zijn ondertussen volledig afgerond. De zijstraten van de Houtstraat worden nog aangepakt in de komende weken als de weersomstandigheden dit toelaten. Nadien volgen er nog rioleringswerken in de Boswegel. De aanleg van de asfaltverharding in de Houtstraat is voorzien in de loop van maart.”

“Een kleine kilometer verder in de richting Zulte zijn er rioleringswerken bezig in de Warandestraat. De laatste huisaansluitingen worden aangekoppeld op de nieuwe riolering tussen de N43 en Paradijsstraat en daarna start men met het stuk tussen de Paradijsstraat en de Zwaluwstraat. Deze realisaties zullen bijdragen tot een hogere rioleringsgraad van onze bewoning. De aanleg van de wegenis zal ook bijdragen tot veiliger fiets- en wegverkeer”, aldus Delaere.