Werken aan kruispunt 10 februari 2018

Op vraag van de gemeente Zulte zal wegbeheerder AWV enkele aanpassingen doorvoeren aan de lichtenregeling op het kruispunt van de Grote Steenweg met de Kerkstraat. De firma Trafiroad zal vanaf midden februari de nodige werken uitvoeren. "Het verkeerslicht op de tak N459/Kerkstraat wordt voorzien van een ontruimingspijl. Bovendien krijgen beide voetgangersoversteekplaatsen over de N43 drukknoppen. Na het uitvoeren van deze maatregelen zal het verkeer van het drukke kruispunt van de N459 (Kerkstraat) met de N43 vlotter kunnen doorstromen", klinkt het bij het gemeentebestuur. Tijdens de werkperiode geldt er een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in plaats van 50 kilometer per uur. "De verwachte hinder beperkt zich enkel tot de voetgangers", laat de gemeente weten. "Een doorgang zal steeds mogelijk blijven met behulp van loopbruggen. De fietspaden en rijweg zullen geen hinder ondervinden." (GRG)