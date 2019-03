Wereldwinkel Zulte zet de deuren open Anthony Statius

19 maart 2019

20u31 0 Zulte De Oxfam Wereldwinkel Zulte organiseert op zondag 24 maart een opendeurdag. Iedereen is welkom tussen 10 en 13 uur.

“Tien jaar geleden bood het gemeentebestuur van Zulte onderdak aan de Wereldwinkel langs de Grote Steenweg in Olsene”, zegt Veerle Dosogne. “Die verjaardag vieren we met een hapje en een drankje. De nieuwe hap- en tapmobiel komt goed van pas als mobiele toog. Er is ook een tombola met mooie prijzen uit de winkel. Kortom, het wordt de ideale voormiddag om te genieten van het zonnetje, bij te praten met oude bekenden en nieuwe mensen te leren kennen.”