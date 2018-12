Wereldwinkel schenkt 1.000 euro aan vzw Materniteit Dano Burkina Faso Anthony Statius

17 december 2018

De Oxfam Wereldwinkel van Zulte heeft de opbrengst van haar Firtelcafé geschonken aan het goede doel. De medewerkers van de Wereldwinkel overhandigden op zondag 16 december een cheque van 1.000 euro aan de vzw Materniteit Dano Burkina Faso.

De opbrengst van het Firtelcafé, dat op 7 oktober plaatsvond in de Gaston Martenszaal, schenkt de Wereldwinkel elk jaar aan een goed doel. Dit jaar is dat de Materniteit Dano, een initiatief van Deinzenaren Jan Claeys, Jeroen Degadt, Peter Degadt, Ria Follet, Lieve en Piet Standaert, Marianne Strubbe en Philippe Vuylsteke. Sinds 2011 zijn zij als kleine vzw actief in Burkina Faso. Men werkt er samen met hun Burkinabese partners aan projecten in de gezondheidszorg in de regio Sud-Ouest.

Meer info via www.materniteitdano.be.