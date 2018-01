Warme nieuwjaarsreceptie op koud Leieplein 02u42 0 Foto Gaëtan Regniers Goed ingeduffeld wisselen de inwoners nieuwjaarswensen uit.

Wat op andere plaatsen niet kon (om Deinze niet bij naam te noemen), deden ze in Zulte wel: buiten 'nieuwjaren' in barre omstandigheden. De temperaturen lagen gisteren op het Leieplein dan wel een stuk lager dan de dagen voordien, de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur was net zo warm als anders. De opkomst bleek ook vergelijkbaar met voorgaande edities. Vijftien verenigingen -vooral uit deelgemeente Machelen- zorgden voor hapjes en drankjes om de innerlijke mens te versterken (lees: verwarmen). Om voor een element van competitie te zorgen, looft het gemeentebestuur 100 euro aan Zultebonnen uit aan de vereniging die via de gemeentelijke Facebookpagina het hoogste aantal likes in de wacht weet te slepen. De nieuwjaarsreceptie doet elk jaar een andere deelgemeente aan. Volgend jaar is Zulte opnieuw aan de beurt.(GRG)