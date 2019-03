Ward Baeten (N-VA) gewond na fietsongeval Anthony Statius

24 maart 2019

10u37 0 Zulte Ward Baeten, de Zultse N-VA-kandidaat voor de Vlaamse parlementsverkiezingen en ex-voorzitter van de lokale fractie, is gewond geraakt bij een fietsongeval. Dat meldt het N-VA-bestuur van Zulte.

“Ward is een fervent fietser en keerde vrijdag gewoontegetrouw na zijn dagtaak als leraar in Hamme met de fiets huiswaarts”, zegt voorzitter Nicolas Cuypers. “Om een nog onbekende reden kwam hij op het kruispunt van de Bokstraat en de Eikstraat in Machelen in aanrijding met een personenvoertuig. Ward werd buiten bewustzijn afgevoerd met de ziekenwagen. Van het ongeval zelf herinnert hij zich niets meer. Onderzoek bracht een zware hersenschudding en een barst in de schouder aan het licht, gelukkig heeft zijn fietshelm erger vermeden. Door dit ongeval zal de aftrap van zijn campagne een beetje vertraging oplopen. We wensen hem een spoedig herstel toe.”