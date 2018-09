Wandelpad tussen sporthal en gemeenteschool is klaar Anthony Statius

05 september 2018

Tussen de gemeenteschool en de sporthal in Zulte werd een wandelpad aangelegd. "Zo kunnen de kinderen veiliger naar school stappen", zegt schepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte).

"Tussen de inrit naar de gemeenteschool in de Waalstraat en de ingang van de sporthal werd een veilig en voldoende breed wandelpad aangelegd waarmee meteen ook de volledige wandelverbinding gerealiseerd is tussen de Waalstraat en de Kastanjelaan", zegt schepen Vandemeulebroecke. "Het wandelpad is anderhalve meter breed en wordt van de voorliggende parkeerstroken afgescheiden door plantvakken waarin in het najaar een haag, bodembedekkers en enkele boompjes zullen worden aangeplant. Ter hoogte van de schoolingang is een extra parkeerplaats voor mindervaliden voorzien en aan de ingang van de sporthal zijn vijf lange fietsbeugels aangebracht. De totale kostprijs van de werken is 55.000 euro."

"In september wordt nog een extra zebrapad aangebracht in de Nijverheidsstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Kanstanjelaan. Op die manier wordt ook de verkeerssituatie geoptimaliseerd voor de wandelaars en fietsers die vanuit de Nijverheidsstraat en Anglo de sporthal en de school willen bereiken."