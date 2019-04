Wandelclub Natuurvrienden organiseert 17de Kunsttocht Anthony Statius

11 april 2019

10u00 0 Zulte Wandelclub Natuurvrienden Deinze organiseert op zondag 14 april voor de zeventiende keer een Kunsttocht door de streek. Start en aankomst bevinden zich in de Emmaüs-school in Machelen.

Voor de Kunsttocht van Wandelclub Natuurvrienden kan je kiezen tussen een afstand van 6, 10, 15, 20 of 25 kilometer. Iedere tocht vertrekt vanuit de Emmäus-school in de Leihoekstraat in Machelen en volgt het pad langs het Raveelmuseum.

Inschrijven kan tussen 6.30 en 15 uur, de eindcontrole sluit om 18 uur. Deelnemen kost 1,5 euro voor leden en 2 euro voor niet-leden.