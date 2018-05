Wagen rijdt door rood: motard gewond 26 mei 2018

Een 65-jarige motorrijder is donderdagavond rond 17.50 uur lichtgewond geraakt. Op het kruispunt van de Oudenaardestraat met de Karreweg in Zulte werd hij aangereden door een autobestuurster (36) die het rode verkeerslicht genegeerd had. (JEW)