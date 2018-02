Waarschijnlijk geen geschaats op Machelenput 27 februari 2018

De kans is klein dat er eind deze week geschaatst zal kunnen worden op Machelenput. De oude Leiearm in Machelen is een van de plaatsen waar het Agentschap Natuur en Bos schaatsen toelaat, als het ijs tenminste voldoende dik is. "Op dit moment is schaatsen onmogelijk", zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). Door de golfslag als gevolg van de wind is enkel een deel van Machelenput dichtgevroren. "Zoals het er nu naar uitziet zal het ijs eind deze week geen dikte van tien à vijftien centimeter hebben, wat een voorwaarde is om te kunnen schaatsen", zegt de burgemeester. (GRG)