VTT Zulte brengt 3.000 euro op voor goede doel Anthony Statius

09 januari 2019

08u58 0

De vierde editie van de mountainbiketocht VTT Zulte heeft 3.000 euro opgebracht voor het goede doel.

De organisatie zal de volledige opbrengst schenken aan het Back On Track-fonds van de Deinse tienkamper Thomas Van der Plaetsen. Het fonds dient om kankerpatiënten een hart onder de riem te steken door in te zetten op bijkomende psychosociale begeleiding, revalidatieprogramma’s en andere initiatieven met als doel de zware behandeling waar mogelijk te verlichten.

De vierde VTT Zulte vond plaats op maandag 31 december aan domein Waalmeers. “Mede dankzij het prachtige weer was het een groot succes. In totaal schreven zich 850 deelnemers in en ook Thomas Van der Plaetsen zelf was van de partij”, zegt organisator Paul De Langhe.