Vredesboom onthuld op Vredesfeest Anthony Statius

09 november 2018

14u58 2 Zulte Ter herdenking van de slachtoffers van beide wereldoorlogen wordt in Zulte op zondag 11 november een Vredesboom onthuld. De plechtigheid vindt plaats om 9.55 uur aan het oorlogsmonument in Zulte.

Het gemeentebestuur van Zulte organiseert zoals elk jaar een gezamenlijke plechtigheid voor de drie deelgemeenten, waarbij de eucharistieviering elk jaar in een andere deelgemeente georganiseerd wordt. Alle monumenten zullen bezocht worden door een delegatie van het gemeentebestuur en de oudstrijdersverenigingen.

Het Vredesfeest wordt afgesloten met een gezamenlijke eucharistieviering om 11 uur in de Sint-Michiel-, Sint-Cornelius-, Sint-Ghislenuskerk van Machelen met een bezinningsmoment gebracht door kinderen van de Vrije Basisschool Leiebloem van Machelen, met aansluitend de herdenking en neerlegging van bloemen op het Frans kerkhof en aan het monument. Nadien wordt aan alle aanwezigen een receptie aangeboden in de Guldepoort in Machelen.