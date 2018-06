Vrachtwagen vast onder tunnel Waalstraat 16 juni 2018

02u28 0

Een vrachtwagen heeft zich gisterennamiddag rond 15 uur vast gereden onder de spoortunnel in de Waalstraat in Zulte. De chauffeur had de hoogtebeperking van 3,50 meter niet opgemerkt, waardoor zijn tientonner klem kwam te zitten. Door het ongeval liep de brug lichte schade op en kon het verkeer slechts over een rijstrook passeren. De brandweer kwam de rijbaan vrij maken. De vrachtwagen moest met een takelwagen van onder de tunnel getrokken worden. (JEW