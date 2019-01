Vrachtwagen en auto schuiven in dezelfde straat in de gracht Wouter Spillebeen

10u25 0 Zulte Door de sneeuw en de spekgladde weg zijn deze morgen op vijftig meter van elkaar twee voertuigen in de gracht beland in de Kruishoutemstraat in Machelen, Zulte. Rond 5.50 uur gleed een vrachtwagen er in de gracht en wat later verloor de bestuurder van een Mercedes de controle over zijn stuur toen hij voor de vrachtwagen wilde afremmen.

De vrachtwagen had een volle lading diepvriesfrieten mee en reed in de richting van Kruishoutem. In een bocht naar links begon de chauffeur te schuiven. Hij kantelde uiteindelijk op zijn zij in de gracht naast de weg. Niemand raakte gewond.

Voordat de takeldienst aan de slag kon gaan, vroegen ze aan de strooidienst om enkele keren door de straat te passeren. Rond 9.45 uur was de weg ijsvrij genoeg om de takelwerken te starten. “We proberen om de vrachtwagen met lading en al recht te trekken”, zeggen de takelaars. “Normaal zou dat moeten lukken, nu de weg er al iets beter bij ligt.”

De bestuurder van een Mercedes reed iets later ook richting Kruishoutem in de Kruishoutemstraat. Hij zag de vrachtwagen en de takeldienst en begon af te remmen. “Zodra ik afremde, begon mijn auto naar de gracht te schuiven”, vertelt de jongeman die er zonder kleerscheuren van af komt. “Dan kon ik er niets meer aan doen.” Een tweede takeldienst kwam ter plaatse om de auto uit de gracht te trekken. “Hopelijk kan dat zonder veel extra schade toe te brengen aan mijn auto”, aldus de chauffeur.