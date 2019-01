Voorrangsregels gewijzigd aan kruispunt Knokstraat-Statiestraat Anthony Statius

17 januari 2019

14u50 0 Zulte De voorrangsregels op het kruispunt van de Statiestraat met de Olsenestraat en Knokstraat in Zulte werden onlangs gewijzigd. Het verkeer komende vanuit de Knokstraat moet aan alle tegenliggers voorrang verlenen.

Op het kruispunt van de Statiestraat met de Olsenestraat en Knokstraat in Zulte was er een problematiek van beperkte zichtbaarheid voor het verkeer komende van rechts. Daarom werd de voorrangsregel gewijzigd. Bestuurders die van de Knokstraat rechtdoor richting de Olsenestraat of naar links richting de Statiestraat willen rijden, zullen voorrang moeten verlenen.

Deze gewijzigde verkeersregels werden besproken op de adviesraad mobiliteit en verkeersveiligheid. Ze zullen bij wijze van proef worden uitgevoerd en worden geëvalueerd na een periode van een aantal maanden. Bij vragen of opmerkingen, kan steeds contact worden opgenomen met de dienst patrimonium en wonen.