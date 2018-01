Voorlopig geen mountainbikeroute 02u59 0 Zulte Er komt voorlopig geen mountainbikeroute in Zulte. Lieven Lippens (CD&V) werkt al twee jaar aan zo'n route, en organiseerde ook al enkele ritten om het idee te promoten.

Lange tijd leek het ook alsof het vaste mountainbikeparcours er zou komen, maar schepen van Sport Olivier Peirs (Gezond Verstand Zulte) is nu weinig hoopvol. "Het traject off-road (onverharde wegen, nvdr.) is te klein om een erkenning te krijgen van Sport Vlaanderen. Dit betekent dat de route er helaas niet kan komen." Initiatiefnemer Lieven Lippens (CD&V) blijft hopen op een doorbraak. "Door de bouw van een nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve is een deel van het traject niet toegankelijk. Ik hoop dat we in de toekomst wel een manier vinden om een mooie lus voor mountainbikers aan te leggen. Het idee is zeker nog niet begraven, helemaal niet." (GRG)