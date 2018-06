Voor 7.500 euro opgelicht bij verkoop Mercedes 08 juni 2018

02u50 0 Zulte Bekende Zultenaar Nicolas Cuypers kreeg dinsdag een zeer onaangename verrassing te verwerken na de verkoop van zijn Mercedes E200cdi. "Toen ik het geld naar de bank wou brengen, zag ik ineens dat er 7.500 euro ontbrak", zegt Nicolas.

"Ik heb een slapeloze nacht achter de rug", zegt Nicolas Cuypers, secretaris bij de Zultse N-VA en bedrijfsleider bij Life. Hij had vorige week zijn Mercedes E200cdi te koop gezet via Autoscoot.be. "Zaterdag kreeg ik een telefoontje van een man die beweerde uit Brussel te komen. Hij zei akkoord te gaan met de vraagprijs, een goeie 15.000 euro, en vroeg me wanneer hij kon komen." Nicolas kreeg vooraf een sms waarin werd gevraagd de factuur in orde te maken en alle papieren klaar te leggen. Er stonden gegevens in van een firma uit Oberhausen, Duitsland. Op Google zag alles er normaal uit."





Dinsdag rond de middag kwamen de twee toe in Zulte. De mannen waren 20-30 jaar oud en hadden zwart haar, droegen zwarte T-shirts en spraken met een zware buitenlandse tongval. "Ze leken me van Pakistaanse afkomst en waren heel vriendelijk. De twee keurden de wagen en kwamen in het bureel de papieren regelen."





De twee vroegen aan Nicolas of ze het bedrag via hun smartphone mochten overschrijven. Een bekende truc die door oplichters de laatste jaren gebruikt wordt. In realiteit gebeurt er niks.





Afleidingsmanoeuvre

"Ik liet hen weten dat ik pas de wagen wou meegeven als ik geld zag op mijn rekening", zegt Nicolas. "Ze besloten cash te betalen en haalden een pak briefjes van 50 euro boven. Eén van de mannen telde samen met mij het geld terwijl de andere bezig was met de papieren." De man vroeg aan Nicolas of het geld in een enveloppe moest. "Ik zei ja, terwijl de andere mij een vraag stelde over de boorddocumenten. Een afleidingsmanoeuvre, zo besef ik nu."





De mannen vertrokken met de wagen, terwijl Nicolas overtuigd was dat hij het bedrag gekregen had. Toen hij het geld naar de bank wou brengen, besefte hij wat er gaande was. "In de enveloppe zat de helft, 7.500 euro."





Nicolas stapte naar de politie. "Ik heb camerabeelden, heb hun nummerplaat en nog andere gegevens. Ik hoop mijn auto terug te vinden", zegt hij hoopvol. "De politie zei me wel dat het een bekende methode is, waarschijnlijk een bende." Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak. (DJG)