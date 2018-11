Volg een cursus defibrilleren Anthony Statius

07 november 2018

13u10 0 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte en de Rode Kruisafdeling Zulte organiseren opnieuw gratis cursussen reanimeren en defibrilleren. Er zijn telkens twee sessies in december en januari in het Ontmoetingscentrum in Olsene.

Om mensen met een hartstilstand te kunnen redden, moeten omstaanders snel en juist kunnen reageren. Direct reanimeren met een AED-toestel verdubbelt de overlevingskansen van een slachtoffer. Daarom biedt het Rode Kruis-Vlaanderen opleidingen aan om het AED-toestel te leren gebruiken bij de reanimatie. De opleidingen worden gegeven door ervaren Rode Kruislesgevers die zijn bijgeschoold tot instructeur van de Europese Reanimatieraad. Ook in Zulte wordt deze cursus jaarlijks georganiseerd en dit is gratis voor alle verenigingen en inwoners.

De cursussen op 5 en 12 december zijn al volzet, maar op 16 januari of 13 februari zijn er nieuwe cursussen, telkens om 19 uur in het Ontmoetingscentrum in Olsene. Inschrijven kan via cultuur@zulte.be met de vermelding van de naam, rijksregisternummer, geboorteplaats, adres, e-mail en telefoonnummer.