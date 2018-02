Vlinderavond 15 februari 2018

02u47 0

Pasar Zulte houdt morgen om 19.30 uur in het Moerbeekzaaltje (Kapellestraat) een info-avond rond vlinders. Spreker van dienst is Zultenaar Laurian Parmentier. Hij is bio-ingenieur en onderzoeker aan de Gentse Universiteit. De internationaal erkende vlinderspecialist was onder andere verantwoordelijk voor de wetenschappelijke ondersteuning bij het opstarten van de vlindertuin in Knokke. De toegangsprijs voor de vlinderavond bedraagt 4 euro. (GRG)