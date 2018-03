Viergeslacht bij familie Devlieger 07 maart 2018

De familie Devlieger uit Machelen is in haar nopjes met een nieuw viergeslacht. Na een viergeslacht in vrouwelijke lijn hebben ze er nu ook vier mannelijke generaties op een rij. Stamvader is Marcel Devlieger (93), Marc (62) is de grootvader en Nick (35) is de vader van de kleine Victor, het sluitstuk van het viergeslacht.





(GRG)