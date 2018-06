Vierde rommelmarkt in Domein de Raveschoot ANTHONY STATIUS

15 juni 2018

Feest en Cultuur Olsene organiseert op zaterdag 16 juni voor de vierde keer een rommelmarkt op het Domein de Raveschoot in de Rijwegstraat. Tussen 7 en 16 uur kan iedereen er rondkuieren en op zoek gaan naar een koopje. Wie geïnteresseerd is om zelf een stand te plaatsen, kan dit voor 5 euro per 5 meter. Inschrijving vooraf is niet nodig. Er wordt ook een gezellig terras geplaatst op het domein en vanaf 11 uur zijn er braadworsten te verkrijgen. De rommelmarkt is een organisatie van Feest & Cultuur Olsene in samenwerking met Gemeente Zulte. Meer info via feestencultuurolsene@hotmail.com.