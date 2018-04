Veertiende Klassieker van het Goede Doel 07 april 2018

De Leierenners organiseren vandaag de veertiende editie van het fietsevenement Klassieker van het Goede Doel. "We hopen ons record van 4.016 deelnemers te evenaren of te verbeteren", zegt Michiel Snoeck. Vorig jaar konden De Leierenners een cheque van 11.650 euro verdelen onder een aantal goede doelen. Dit jaar fietst men voor MFC Heynsdaele, het multifunctioneel centrum in Ronse voor jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen. Daarnaast gaat de opbrengst opnieuw naar 'OIGO - Opgeven Is Geen Optie', de vzw die het comfort van kankerpatiënten tijdens hun behandeling probeert te verhogen. "We maken deel uit van de Coppa Grinta, het driesterrencircuit van toertochten van fietsmagazine Grinta! en zijn nu ook toegetreden tot de Cycling Vlaanderen Classics", zegt Michiel Snoeck. Info en inschrijvingen via www.klassiekervanhetgoededoel.be. (ASD)