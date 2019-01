Veelpleger die ‘beste vriend’ bont en blauw slaat, riskeert twee jaar cel Redactie

28 januari 2019

15u22 0 Zulte Een 39-jarige voetbaltrainer- en scheidsrechter uit Waregem riskeert 2 jaar cel en 1.600 boete voor slagen en verwondingen. Het slachtoffer, vroeger een goede vriend, werd in zijn café aangevallen door de Waregemnaar. De man hield een hersenbloeding over aan de vechtpartij en was meerdere maanden arbeidsongeschikt.

In eerste instantie leek het slachtoffer geen al te zware verwondingen over te houden aan de vechtpartij. Pas achteraf bleek dat de man uit Zulte een hersenletsel had opgelopen, met vier maanden arbeidsongeschiktheid ten gevolge. Hij stelde zich dan ook burgerlijke partij. “Op televisie is dat allemaal leuk hé, vechten”, steekt de rechter van wal. “Maar het leven is geen film, meneer. Een vechtpartij kan ernstige gevolgen hebben.” Ook voor de schade aan zijn café vraagt de man een vergoeding.

De beschuldigde is lang niet aan zijn proefstuk toe. Sinds 2001 heeft hij al tientallen veroordelingen opgelopen. Zo werd hij onder andere al veroordeeld voor het slaan van een politieagent, intoxicatie achter het stuur, rijden zonder verzekering en verboden wapendracht. Hij kreeg ook al drie keer een werkstraf. Die werd wel telkens uitgevoerd.

Agressieprobleem

In 2003 zou de man al een cursus voor zijn agressieprobleem hebben gevolgd, maar dat mocht dus niet baten. Deze keer mocht dus ook zijn ‘beste vriend’ eraan geloven. “Als je zelfs al een vriend wil slaan die je wil helpen, dan schort er toch iets”, aldus de rechter. Ondertussen zou de verdediging al een som van 1.000 euro hebben overgemaakt naar de burgerlijke partij. “Ik heb er heel veel spijt van, en ik weet niet meer wat er die avond gebeurd is”, zegt de beklaagde. “De dag erna hebben we nog samen gezeten, en hebben we onderling iets geregeld. Ik had geen idee dat de gevolgen zo ernstig waren.”

Het Openbaar Ministerie vraagt een celstraf van 2 jaar en 1.600 euro boete, maar stelt voor om die straf eventueel te koppelen aan maatregelen. Vonnis op 11 februari.