Veel ladders op Tobbedansen 03 september 2018

De 26ste editie van Tobbedansen lokte opnieuw een vol Leieplein. Onder de 44 deelnemende tobbes werden heel wat constructies met ladders gespot. Een goede aanpassing want de bel bengelde anderhalve meter hoger boven het wateroppervlak. "Vorig jaar gingen we back to basics en voor deze editie maakten we het de deelnemers iets moeilijker met die hoge bel", zegt Wouter Desmet van de organisatie. "We zien geregeld dezelfde mensen opduiken, maar ieder jaar mogen we ook nieuwe teams verwelkomen. Zo waren er zelfs teams uit Nederland en Limburg." De prijsbeesten van dit jaar zijn Tuinwerken Andy Pauw (10.48 minuten), La Casa de Papel (10.53) en Hairstyle Elke (11.57). Tank den groten oorlog werd origineelste tobbe, de Bankhangers waren de grootste pechvogels. (ASD)