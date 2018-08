Vandalen verbranden doelnetten 14 augustus 2018

02u40 0 Zulte Vandalen hebben vorige week het net van een doel doorgebrand op recreatiedomein de Waalmeers, waar voetbalploeg Jong Zulte traint. "We tillen er zeer zwaar aan", zegt clubvoorzitter Tom

"Donderdag werd tijdens de training vastgesteld dat het net van een van de doelen op verschillende plaatsen beschadigd was", duidt Moerman. Aan de schroeiplekken is duidelijk te zien dat het net doorgebrand werd. "Dat is duidelijk een daad van vandalisme", volgens Moerman. Hij diende bij de politie een klacht in tegen onbekenden.





"We tillen zeer zwaar aan het vandalisme", gaat de voorzitter verder. "Het kost 150 tot 200 euro om zo'n net te vervangen. Nu kunnen we nog verder trainen met de netten die we hebben, maar het vandalisme moet stoppen. Anders hebben we straks geen materiaal meer. We willen duidelijk maken dat er gevolgen zijn voor zo'n kattenkwaad. Een paar jongeren spelen met een aansteker om zich te amuseren, maar dat is voor ons een flinke financiële tegenvaller." De voetballers van Jong Zulte moeten intussen trainen met doelen met kapotte netten.





Het is de eerste keer dat de voetbalploeg met vandalisme te maken krijgt. "Alles loopt hier normaal heel goed. Er zijn hier altijd veel mensen van verschillende verenigingen aanwezig en we komen goed overeen." Wie getuige was van het vandalisme, kan contact opnemen met Jong Zulte via het e-mailadres info@jongzulte.be. (WSG/ASD/FHN)