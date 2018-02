Vanaf 2 jaar met ouders op voetballes vzw atletico start in mei nieuwe reeks GAËTAN REGNIERS

13 februari 2018

03u03 0 Zulte Voetbalgekke kleuters vanaf twee jaar kunnen in Zulte al spelenderwijs leren voetballen, samen met hun ouders. "De nadruk ligt op spel en plezier, zowel voor het kind als voor de mama of papa", zegt Eddy Van Oost, manager van Atletico. "Ik vind het gewoon leuk om samen met hem in beweging te zijn", zegt Inge Govaert (36), voetbalmama van Milan (3,5).

Onder de koepel van Voetbalschool Atletico vzw zijn sinds kort twee groepjes aan de slag met 'Voetjebal' in de sporthal van Zulte. Op het eerste zicht ziet het er vreemd uit: geen mama's en papa's die langs de zijlijn supporteren, maar ouders die gewoon mee op het veld staan samen met hun kroost.





Motoriek

"Voetjebal is een concept dat uit Nederland komt overwaaien. Het is ontworpen als een speel- en leerconcept voor kinderen van twee tot vijf jaar", zegt Eddy Van Oost, Zultenaar en manager van voetbalschool Atletico. Aansluiten bij een voetbalclub kan pas vanaf vijf jaar, zodat dit een pre-voetbalopleiding is. "Het doel van Voetjebal is de motoriek en coördinatie te verbeteren, met de voetbal als leuk item", aldus Eddy Van Oost. "De nadruk ligt uiteraard op spel en plezier, zowel voor het kind als voor de mama of papa. Want heel typisch is dat een van de ouders of soms zelfs een grootouder mee doet met de balspelen."





"Ik vind het gewoon leuk om samen met hem in beweging te zijn", zegt Inge Govaert (36). Zij is -letterlijk- de voetbalmama van Milan Alves (3,5) en oefent samen met haar zoontje. Passen geven, slalommen tussen kegels: het gaat er aan toe net zoals bij een 'echte' voetbaltraining. "Milan is gek op spelen met de bal en wil later voetbal spelen. Of ik zelf ooit gevoetbald heb? Neen, maar ik vind het wel leuk. Meestal is het wel Milans papa die meekomt naar de training", vertelt Inge. "Maar die heeft gisterenavond pintjes gedronken en ligt nog te slapen", flapt Milan eruit. "Dat het in een warme sporthal is, vind ik wel belangrijk. Buiten kan het toch wat koud zijn voor zo'n kleine kinderen", vindt de voetbalmama.





High five

"We laten de ouders met hun kinderen vooral individuele oefeningen doen", vertellen trainsters Ann Blauwblomme en Stefanie De Grave, zelf actief in het damesvoetbal. "Samen spelen is voor zo'n jonge kinderen nog wat moeilijk, en het moet vooral leuk zijn. Daarom doen we niet de hele tijd door oefeningen met een bal. En na elke opdracht volgt een high five, zodat ze steeds supergemotiveerd blijven. Het plezier komt op de eerste plaats."





Groepjes van 10

Na het eerste lesuurtje volgt al meteen een nieuwe groep van een tiental kinderen. "Dat we kunnen starten met twintig kinderen is veelbelovend. In mei zullen we starten met nieuwe reeksen, dat hebben we nu al beslist", besluit de organisator.