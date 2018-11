Unizo Zulte informeert over erfrecht Anthony Statius

06 november 2018

16u58 3 Zulte Unizo Zulte organiseert op donderdag 22 november een infosessie over erfrecht.

“Vanaf 1 september ging het nieuwe erfrecht van start”, klinkt het bij Unizo Zulte. “Erfeniskwesties hebben families en vrienden al te vaak hopeloos verdeeld. Heel wat erfenisregels dateren nog van in de tijd van Napoleon en zijn meer dan 200 jaar oud. De regels waren dus niet langer aangepast aan de huidige noden van onze samenleving. Tijdens de infosessie krijgen we uitleg van Xavier en Geraldine Van den Weghe, twee geassocieerde notarissen uit Zulte.”

De infoavond begint om 20 uur en vindt plaats in zaal Oranjehof in de Statiestraat. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.