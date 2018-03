Twintigers riskeren celstraf voor vechtpartijen 07 maart 2018

Drie jongemannen van 21 jaar uit Zulte riskeren vier maanden gevangenisstraf voor vechtpartijen tijdens de oudejaarsnacht van 2015 op 2016 in Waregem en tijdens een scoutsfuif op acht oktober 2016 in Anzegem. Een groepje vrienden stapte op 1 januari 2016 aan de Expo in Waregem na een oudejaarsfuif af op een willekeurig minderjarig slachtoffer die stond te wachten op zijn vader. Prompt gaven Maxim M. en Glenn U. de jongen slagen in het gezicht en stampen in de maag. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis en kon tien dagen niet naar school. Op de scoutsfuif in Anzegem kwamen twee groepen vrienden elkaar opnieuw tegen nadat ze in het verleden al met elkaar in de clinch lagen. Hier grepen Maxim M. en Jan V. een slachtoffer vast om hem om beurten enkele klappen toe te dienen. Maxime M. die niet aanwezig was op de rechtbank zegt dat hij het slachtoffer in Waregem niet had geslagen, nochtans beweert zijn kompaan Glenn U. dat wel. Alle drie riskeren ze een celstraf van vier maanden en een geldboete van 600 euro.





De rechter velt zijn vonnis op 26 maart. (AHK)