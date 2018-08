Tweemaal ongeval door gladde wegen 10 augustus 2018

02u47 0 Zulte In de Limnanderdreef in Zulte en in de Stationsstraat in Boekhoute zijn gisterenavond slippartijen gebeurd op de gladde weg. In Zulte raakten twee inzittenden gewond.

De gladde weg verraste iets na 20 uur een bestuurster (40 jaar uit Zulte) die in de Limnanderdreef reed. Ze verloor de controle over haar stuur waardoor haar wagen begon te tollen. Ze crashte zijdelings tegen een boom. De brandweer moest ter plaatse komen om de deuren van het wrak te openen, maar de bestuurster en haar passagier, een 44-jarige man uit Zulte, zaten zelf niet gekneld. Ze werden gewond, maar buiten levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.





Ook gisterenavond verloor een bejaarde chauffeur de controle over zijn stuur in de Stationsstraat in Boekhoute. Hij belandde met zijn wagen in de gracht, maar raakte niet gewond. Omwille van zijn gevorderde leeftijd werd hij toch ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. (WSG)