Tweede elektrische laadpaal aan Guldepoort 24 augustus 2018

Elektrische wagens kunnen vanaf nu op twee locaties opgeladen worden in Zulte. Naast het kerkplein van Zulte staat nu ook een oplaadpunt aan de parking tegenover de Guldepoort in Machelen. "Een eerste oplaadpunt voor elektrische wagens in Zulte werd in 2012 in gebruik genomen op het Gaston Martensplein", zegt milieuschepen Filip Peers (GVZ). "Het project Elektrische Voertuigen in Actie (EVA) startte op 1 oktober 2011 en had tot doel de uitbouw van elektrisch rijden in Vlaanderen te stimuleren. We plaatsen nu een tweede laadpaal op de parking tegenover de Guldepoort en naast De Dorpstuin. Later dit jaar komt er een laadpaal aan het kerkplein van Olsene en volgend jaar installeren we er een op de parking van de sporthal in Zulte." (ASD)