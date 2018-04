Twee kassiersters Smatch gegijzeld bij gewapend overval 14 april 2018

Twee dieven hebben gisteravond net voor sluitingstijd een overval gepleegd in de Smatch langs de Staatsbaan in Zulte. Ze arriveerden met een motorfiets en hadden het gemunt op de kassa. "Twee kassiersters werden onder schot gehouden", zegt de politie van Deinze-Zulte. "Ze namen cash geld mee. Niemand raakte gewond, ook de kassiersters niet". Het is niet duidelijk of het wapen al dan niet nep was. De politie kamde gisteren de buurt uit en er werd een BIN-bericht verspreid, maar de dieven waren bij het ter perse gaan nog voortvluchtig. Ze reden rond 20 uur weg van de Smatch op een zwart-witte motorfiets. Tips welkom bij de lokale politie. (DJG/OSG)