Toekomstige kleuterjuffen leren VBS Olsene fairplay 25 mei 2018

De derde- en vierdejaars van VBS Olsene hebben twee weken meegewerkt aan een uniek project van drie toekomstige kleuterjuffen van Vives Campus in Tielt. Voor hun eindwerk ontwikkelden de studenten Kelly Bossy, Lauren De Vos en Saar Vanmeenen het spel 'The Fo(u)r Kids. "Het is opgebouwd rond vier sociale vaardigheden en de opdrachten draaien allemaal rond beweging", zegt Saar. "Om te winnen moeten de leerlingen als een team samenwerken. We besteden ook aan aandacht aan pesten, fairplay en omgaan met winnen en verliezen. We laten ons spel op school zodat de leerkrachten het verder kunnen gebruiken", aldus Saar. (ASD)