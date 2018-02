Tijtgat Foundation schenkt twee goede doelen elk 3.000 euro 14 februari 2018

De firma Asfalt Tijtgat bestaat zestig jaar en dat werd uiteraard gevierd. De donaties aan de Tijtgat Foundation worden nu weggeschonken aan twee goede doelen, die elk 3.000 euro ontvangen. Groep Ubuntu uit Zwevegem inspireert en ondersteunt mensen met een beperking in het vinden van een eigen plek in de samenleving. Vzw 'De Brugge' ondersteunt mensen die dreigen in de armoede terecht te komen en niet bij een officiële instantie terechtkunnen. Naast morele steun bieden ze hen iedere derde donderdag van de maand een voedselpakket aan om zo de laatste week van de maand te 'overbruggen'.





(GRG)