Subsidies voor jeugdbewegingen 01 maart 2018

Drie jeugdbewegingen kunnen hun lokalen renoveren dankzij subsidies van het gemeentebestuur. De investeringen zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. "Voor de Chiro in Machelen gaat het om een subsidie van maximum 11.300 euro voor de vervanging van het oude tuinhuis op hun terreinen", zegt schepen van Jeugd Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). "Het gaat om de afbraak en het gieten van een nieuwe betonplaat en de aankoop en plaatsing van een container." Chiro Kanjo in Zulte ziet dan weer 2.800 euro haar richting uitkomen voor de aankoop, levering en plaatsing van brandvertragende en verduisterende gordijnen. Samen met KSA Sint-Paulusbond Zulte krijgt Chiro Kanjo nog eens 4.250 euro om een stevige inmaakkast aan te schaffen. "Als gemeente komen we voor negentig procent tussen in het investeringsbedrag. De jeugdverenigingen zelf staan in voor minimum tien procent van de gemaakte kosten." (GRG)