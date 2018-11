Strooiploeg krijgt hulp van weerexpert Anthony Statius

22 november 2018

13u57 0 Zulte De strooidienst van Zulte gaat samenwerken met NoodweerBenelux. “Om onze strooiploeg te ontlasten zal w eerexpert Nicolas Roose van Weerstation Waregem ‘s avonds advies geven zodat we weten wanneer we ‘s nachts moet uitrukken”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

De gemeente Zulte gaat net zoals de stad Waregem in zee met NoodweerBenelux.

“Weerexpert Nicolas Roose volgt verschillende weermodellen op en geeft preventief, professioneel advies”, legt burgemeester Simon Lagrange uit. “Op basis hiervan krijgt de gemeentelijke strooidienst opdracht om op bepaald tijdstip uit te rijden. Voor onze strooiploeg, die bestaat uit vier mensen van de technische uitvoeringsdienst, betekent dit een meer menselijke manier van werken. Tot vorig jaar moest de strooier van dienst alle weerberichten opvolgen. Op basis daarvan moest die persoon soms meerdere keren per nacht opstaan om de staat van gladheid van de bruggen en wegen te bekijken. Zowel mentaal als fysiek betekende dit een zware belasting omdat die mensen de ganse nacht paraat moesten staan.”

“ Vanaf deze winter geeft de weerexpert rond 20 uur ’s avonds advies over wat er komende nacht moet gebeuren én op welk uur. Kortom, een duidelijke en meer professionele manier van werken. Minder permanentie-uren betekent ook minder overbodig strooien en dus minder werkuren en minder verbruik van zout. De kostprijs? Een vergoeding van 65 euro per oproep van de weerexpert. We zullen de samenwerking met NoodweerBenelux evalueren na deze winterperiode”, besluit Lagrange.