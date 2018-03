Steun Autihuis, koop kindermenu 07 maart 2018

In Brasserie De Afspanning in Machelen schenken ze een maand lang per verkochte kindermenu een euro aan Autihuis Anke, een opvanghuis voor mensen met autismespectrumstoornis in de buurt. "We wilde al langer een bijdrage doen voor het goede doel, en speelden met het idee om tijdens de kerstperiode een maaltijd te organiseren voor kansarmen", vertellen uitbaters Valerie Van Keirsbulck en Guy De Smet. "Maar door de privacyregels ligt dit nogal moeilijk. We kwamen in contact met An Bauters van Autihuis Anke en steunen dit initiatief van harte." Per verkochte kindermenu gaat een euro naar Autihuis Anke. "Maar er hangt ook een collectebus. Onder alle mensen die bijdragen verloten we op 1 april een aantal prijzen." Autihuis Anke is een plek waar mensen tot 45 jaar tijdelijk opgevangen worden. (GRG)