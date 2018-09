Steffi en Sylvie openen beautysalon in Olsene Anthony Statius

05 september 2018

Steffi Vermeersch (28) heeft samen met haar schoonzus Sylvie Van de Maele een nieuw schoonheidssalon Steffi's Hairdesign geopend langs de Grote Steenweg 101 in Olsene. "Hier kan iedereen even ontspannen", zegt Steffi.

Steffi Vermeersch heeft haar kapsalon verhuisd van Machelen naar Olsene. Sinds kort huurt zij een gloednieuw pand in het centrum van de deelgemeente, langs de Grote Steenweg.

"Mijn vorig pand was te klein geworden", vertelt Steffi. "Na een paar jaar te sparen kon ik dan eindelijk mijn droom realiseren: mijn eigen kapsalon. Om mij te onderscheiden van de concurrentie heb ik mijn schoonzus Sylvie gevraagd of ze geen zin had om avondopleidingen te volgen, zodat we een totaalpakket kunnen aanbieden in het kapsalon. Klanten kunnen hier nu ook terecht om hun nagels en make-up te laten doen. Ons doel is dat alle klanten bij ons tot rust komen en genieten van hun zen-momentje."

Info: www.steffishairdesign.be.