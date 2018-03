Stefanie Vroman vervolledigt Open Zulte-lijst 31 maart 2018

Stefanie Vroman, het sympathieke gezicht van dagbladhandel Revu, komt op de lijst van Open Zulte voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee heeft burgemeester Simon Lagrange alle kandidaten bekendgemaakt.





Open Zulte haalt nog een bekende inwoner aan boord om haar lijst te vervolledigen. Stefanie Vroman (46) woont in de Spoorwegstraat in Zulte en baatte sinds 2008 de gekende dagbladwinkel Revu langs de Staatsbaan uit. Na tien jaar laat ze de winkel over aan nieuwe uitbaters.





"Via de winkel heb ik de afgelopen jaren met heel veel mensen een goed contact opgebouwd", zegt Stefanie. "Ik wil nu graag op een andere manier verder ten dienste staan van onze gemeente en onze inwoners. Mijn grootste interesses zijn het sociaal beleid en de zorg voor senioren."





"Met de kandidatuur van Stefanie hebben we nu een groep van 25 sterke kandidaten", besluit Open Zulte-voorzitter Thierry Cornette. (ASD)